Бритни Спирс после смены имиджа помолодела на 15 лет

Посмотреть эту публикацию в Instagram I did it I finally cut bangs 🌹🤷‍♀️💋💋💋🌸🌸🌸🙊 !!!!!! Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 15 Июн 2020 в 12:43 PDT

Популярная американская певица Бритни Спирс решила кардинально изменить свой имидж и сделала себе рваную челку, которая заметно освежила ее образ. Свое фото Бритни опубликовала на странице в Instagram.

Певица заявила, что "наконец-то отрезала себе челку", что вызвало всплеск восторга у подписчиков.

Многие пользователи написали, что Бритни даже помолодела. Некоторые поклонники артистки заявили, что эта фотография будто бы сделана 15 лет назад.

Подписчики отмечают, что дело не только в новой прическе, так как Бритни Спирс тратит много времени и сил на то, чтобы поддержать себя в форме. Она ест здоровую пищу, активно занимается спортом. Также певица сообщила, что не употребляет вредные для здоровья продукты.

Поп-принцесса Бритни Спирс под влиянием Джорджа Клуни, Кейт Мосс и Скарлетт Йоханссон решила заняться благотворительностью и выставить себя на аукцион, вернее, только свою грудь.