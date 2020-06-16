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I did it I finally cut bangs 🌹🤷♀️💋💋💋🌸🌸🌸🙊 !!!!!!
Популярная американская певица Бритни Спирс решила кардинально изменить свой имидж и сделала себе рваную челку, которая заметно освежила ее образ. Свое фото Бритни опубликовала на странице в Instagram.
Певица заявила, что "наконец-то отрезала себе челку", что вызвало всплеск восторга у подписчиков.
Многие пользователи написали, что Бритни даже помолодела. Некоторые поклонники артистки заявили, что эта фотография будто бы сделана 15 лет назад.
Подписчики отмечают, что дело не только в новой прическе, так как Бритни Спирс тратит много времени и сил на то, чтобы поддержать себя в форме. Она ест здоровую пищу, активно занимается спортом. Также певица сообщила, что не употребляет вредные для здоровья продукты.
Поп-принцесса Бритни Спирс под влиянием Джорджа Клуни, Кейт Мосс и Скарлетт Йоханссон решила заняться благотворительностью и выставить себя на аукцион, вернее, только свою грудь.
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