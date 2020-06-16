Иосиф Пригожин собирается купить особняк на Рублевке за $55 млн

Продюсер Иосиф Пригожин собирается приобрести дачу на Рублевке. Стоимость такой покупки может составить $55 млн. Особняк, который приглянулся Пригожину, раньше принадлежал Александру Булыгину, бывшему владельцу "Русала".

Дом находится в поселке Сады Майендорф на Рублево-Успенском шоссе на территории площадью 198 соток.

После скандальной истории с высказыванием о "бедственном" положении российских артистов продюсер Иосиф Пригожин решил рассказать о своем имуществе.

Так, он похвастался собственной дачей в Швейцарии. Дом расположен на берегу Женевского озера. По словам продюсера, он стоит на 99% дешевле, чем аналогичные предложения в столице, соответствующие статусу и положению его семьи.