Певица Алла Пугачева рассказала, как ей делали прическу и макияж. Примадонне пришлось устроить в замке, расположенном в деревне Грязь, "подпольный салон красоты".
По данным источников, сегодня на официальной странице звезды было выложено видео, снятое в ее шикарном особняке. Но через некоторое время она его удалила.
На кадрах видео поклонники певицы заметили, что певица сидит в кресле без парика, а на голове у нее фольга.
Пугачеву красили стилисты в ее "подпольном салоне красоты". Это связано с тем, что в Москве многие салоны красоты и парикмахерские еще закрыты, поэтому певица пригласила стилистов к себе домой.
Мастера, которые делали Примадонне мелирование, были одеты в защитные костюмы от коронавируса.
В конце видео Пугачева пожелала фанатам, чтобы такие испытания были худшим, что принес коронавирус: "Дожили. Такое не забывается".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Пугачева умоляла на коленях Галкина не ехать в Австралию.
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