Алле Пугачевой пришлось вызывать стилистов в замок

Певица Алла Пугачева рассказала, как ей делали прическу и макияж. Примадонне пришлось устроить в замке, расположенном в деревне Грязь, "подпольный салон красоты".

По данным источников, сегодня на официальной странице звезды было выложено видео, снятое в ее шикарном особняке. Но через некоторое время она его удалила.

Пугачевой делали окрашивание волос

На кадрах видео поклонники певицы заметили, что певица сидит в кресле без парика, а на голове у нее фольга.

Пугачеву красили стилисты в ее "подпольном салоне красоты". Это связано с тем, что в Москве многие салоны красоты и парикмахерские еще закрыты, поэтому певица пригласила стилистов к себе домой.

Мастера, которые делали Примадонне мелирование, были одеты в защитные костюмы от коронавируса.

В конце видео Пугачева пожелала фанатам, чтобы такие испытания были худшим, что принес коронавирус: "Дожили. Такое не забывается".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Пугачева умоляла на коленях Галкина не ехать в Австралию.