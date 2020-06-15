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Развод Ивана Телегина и Пелагеи не состоялся

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В понедельник, 15 июня, Никулинский суд Москвы должен был рассмотреть дело о разводе Ивана Телегина и Пелагеи.

Однако судебное заседание не состоялось по стечению обстоятельств. Неизвестный по телефону сообщил о том, что здание суда заминировано. Всех находившихся в здании вывели. На место инцидента вызвана группа кинологов.

Напомним, Пелагея сообщила о планах развестись с Телегиным в конце прошлого года. Тогда же стало известно, что её муж завел себе любовницу.

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