Развод Ивана Телегина и Пелагеи не состоялся

В понедельник, 15 июня, Никулинский суд Москвы должен был рассмотреть дело о разводе Ивана Телегина и Пелагеи.

Однако судебное заседание не состоялось по стечению обстоятельств. Неизвестный по телефону сообщил о том, что здание суда заминировано. Всех находившихся в здании вывели. На место инцидента вызвана группа кинологов.

Напомним, Пелагея сообщила о планах развестись с Телегиным в конце прошлого года. Тогда же стало известно, что её муж завел себе любовницу.