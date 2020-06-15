Актер и коллега Михаила Ефремова Сергей Гармаш хочет встретиться с родственниками погибшего Сергея Захарова. Близкие курьера оказались не против встречи.

Об этом сообщил адвокат семьи Захарова Александр Добровинский.

"Вчера звонил наш великий артист, которого мы все любим, Гармаш и предлагал встречу. Никаких проблем, встреча может быть, будем слушать абсолютно всех. Позиция семьи понятна: денег не хотим", — утверждает правозащитник.