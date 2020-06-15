Вера Брежнева дала первый после карантина концерт. Однако произошло это не в России, а на Украине. Недавно певица выпустила новый клип вместе с Дмитрием Монатиком.
Артистка решила удивить своего коллегу и тайно приехала на Украину, чтобы принять участие в концерте.
Брежнева рассказала, что в "секретной миссии" принимали участие близкие Монатика, чтобы до последнего момента не выдать её присутствия на концерте. Певица появилась только тогда, когда нужно было исполнить песню дуэтом.
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