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Вера Брежнева тайно приехала на Украину

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Вера Брежнева дала первый после карантина концерт. Однако произошло это не в России, а на Украине. Недавно певица выпустила новый клип вместе с Дмитрием Монатиком.

Артистка решила удивить своего коллегу и тайно приехала на Украину, чтобы принять участие в концерте.

Брежнева рассказала, что в "секретной миссии" принимали участие близкие Монатика, чтобы до последнего момента не выдать её присутствия на концерте. Певица появилась только тогда, когда нужно было исполнить песню дуэтом.

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