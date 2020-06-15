Вера Брежнева тайно приехала на Украину

Вера Брежнева дала первый после карантина концерт. Однако произошло это не в России, а на Украине. Недавно певица выпустила новый клип вместе с Дмитрием Монатиком.

Артистка решила удивить своего коллегу и тайно приехала на Украину, чтобы принять участие в концерте.

Брежнева рассказала, что в "секретной миссии" принимали участие близкие Монатика, чтобы до последнего момента не выдать её присутствия на концерте. Певица появилась только тогда, когда нужно было исполнить песню дуэтом.