Певица Надежда Бабкина рассказала, как медикам пришлось ввести её в искусственную кому, чтобы остановить тяжелое протекание болезни. Когда артистка поступила в больницу, у неё было поражено 80% легких.
"Врачи сделали КТ, посмотрели, что поражено 80 процентов лёгких. Почки сразу отказали. Я не могла выйти потом из комы. Слышала в коме, что говорят доктора. Но всё происходило словно из другого пространства", — утверждает Бабкина.
Обстоятельства смерти Юлии Норкиной до сих пор вызывают ряд вопросов и обсуждений.