Бабкина рассказала об ощущениях во время комы

Певица Надежда Бабкина рассказала, как медикам пришлось ввести её в искусственную кому, чтобы остановить тяжелое протекание болезни. Когда артистка поступила в больницу, у неё было поражено 80% легких.