Развода не будет: жена Джигана забрала заявление из суда

Оксана Самойлова полностью простила своего мужа рэпера Джигана и забрала иск из суда. Она больше не хочет разводиться с супругом.

Адвокат Самойловой никак не прокомментировал решение своей клиентки. Он только сообщил, что судебное производство по её иску было прекращено.

Ранее пользователи социальных сетей уже высказывали мнение, что скандальная история Самойловой и Джигана — это просто пиар-ход.