Оксана Самойлова полностью простила своего мужа рэпера Джигана и забрала иск из суда. Она больше не хочет разводиться с супругом.
Адвокат Самойловой никак не прокомментировал решение своей клиентки. Он только сообщил, что судебное производство по её иску было прекращено.
Ранее пользователи социальных сетей уже высказывали мнение, что скандальная история Самойловой и Джигана — это просто пиар-ход.
Близкий друг семьи Норкиных Евгений Спицын рассказал, что происходит с телеведущим после смерти его супруги.