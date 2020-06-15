Напомним, на 15 июня было запланировано заседание суда по поводу развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.

Суд согласился развести пару без их присутствия. Представитель актрисы подтвердила, что заседание суда состоялось и развод пары официально подтвержден.

"Да, все, официально сегодня развелись", — сообщила помощница Агаты.

"Мы год к этому шли. Постоянные проблемы были. Дело в том, что он патологический ревнивец. А я за правду и честность. Если ты хочешь сходить в стриптиз-клуб, сходи со мной. Расскажи про свои пороки, а я их приму", — ранее рассказывала Муцениеце.