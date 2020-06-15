Напомним, на 15 июня было запланировано заседание суда по поводу развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.
Суд согласился развести пару без их присутствия. Представитель актрисы подтвердила, что заседание суда состоялось и развод пары официально подтвержден.
"Да, все, официально сегодня развелись", — сообщила помощница Агаты.
"Мы год к этому шли. Постоянные проблемы были. Дело в том, что он патологический ревнивец. А я за правду и честность. Если ты хочешь сходить в стриптиз-клуб, сходи со мной. Расскажи про свои пороки, а я их приму", — ранее рассказывала Муцениеце.
Близкий друг семьи Норкиных Евгений Спицын рассказал, что происходит с телеведущим после смерти его супруги.