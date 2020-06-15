Опубликована сумма, которую потратил Басков, чтобы оставаться "няшкой"

Свою самоизоляцию известный певец Николай Басков провел в Карелии. Там он проходил курс омоложения.

По информации Telegram-канала "Курятник", проживание в "президентском" номере площадью 140 квадратных метров с террасой и сауной, а также отдельным штатом персонала обошлось артисту почти в миллион рублей (987 тысяч).

Ещё 285 тысяч рублей певец потратил на пластику лица. Ему сделали нитевой лифтинг и инъекции ботокса.