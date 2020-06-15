Экс-супруг Айзы Анохиной хочет забрать у неё ребенка

Айза и Дмитрий Анохины всё ещё находятся в браке, однако их отношения складываются далеко не лучшим образом. Во время последнего эфира телеведущая заявила, что муж, который вскоре станет бывшим, хочет забрать у неё ребенка.