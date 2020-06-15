Айза и Дмитрий Анохины всё ещё находятся в браке, однако их отношения складываются далеко не лучшим образом. Во время последнего эфира телеведущая заявила, что муж, который вскоре станет бывшим, хочет забрать у неё ребенка.
"Мой самый большой страх, что Дима заберет у меня Элвиса. Когда мы с ним ругались, он угрожал мне. Говорил, что украдет сына. Я готова отдать ему все и даже свои почки", — утверждает Айза.
Близкий друг семьи Норкиных Евгений Спицын рассказал, что происходит с телеведущим после смерти его супруги.