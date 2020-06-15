Сюр "по-киркоровски": сериал-скандал на СТС закончился избиением

Скандальное видео, на котором Филипп Киркоров оскорбляет десантников, оказывается, часть целого мини-сериала. Его заключительную серию певец опубликовал в своем "Инстаграм".

Наверное, это видео должно "обелить короля эстрады" в глазах "не понявшей прикола" аудитории:

не выдержав безумных идей продюсера, артист сорвался и избил "голос за кадром" прямо перед работающей камерой.

О чем же в целом "сериал-скандал" от СТС

Задумка авторов, в общем-то, ничто иное, как сатирический отклик на "плач" артистов, потерявших из-за коронавируса "средства к существованию".

Сценарий прост, как веник:

Киркоров, якобы страдающий от безденежья, вынужден соглашаться на любые прихоти продюсера.

Серий всего 10.

В финальной певцу предложили записать ответы на вопросы детского телеканала. Но при монтаже на ответы "звезды" были наложены совсем другие вопросы, что сделало слова поп-короля грубыми, да ещё добавило им сексуального подтекста.

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