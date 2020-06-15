Жанну Фриске могло спасти лекарство, которым лечат Заворотнюк

Известную певицу Жанну Фриске мог спасти от смерти экспериментальный препарат, которым сейчас лечат Анастасию Заворотнюк.

Об этом рассказал отец покойной певицы Владимир Фриске.

"Надо было ехать в Америку — там немецкий профессор изобрел новое лекарство, которое хорошо поднимает иммунитет. Как я понимаю, такое лекарство сейчас дают Заворотнюк", — утверждает мужчина.

По его словам, возлюбленный артистки Дмитрий Шепелев не приложил достаточно усилий, чтобы вывести Фриске за границу.