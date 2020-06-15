Известную певицу Жанну Фриске мог спасти от смерти экспериментальный препарат, которым сейчас лечат Анастасию Заворотнюк.
Об этом рассказал отец покойной певицы Владимир Фриске.
"Надо было ехать в Америку — там немецкий профессор изобрел новое лекарство, которое хорошо поднимает иммунитет. Как я понимаю, такое лекарство сейчас дают Заворотнюк", — утверждает мужчина.
По его словам, возлюбленный артистки Дмитрий Шепелев не приложил достаточно усилий, чтобы вывести Фриске за границу.
Близкий друг семьи Норкиных Евгений Спицын рассказал, что происходит с телеведущим после смерти его супруги.