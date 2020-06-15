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Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Обстоятельства смерти Юлии Норкиной до сих пор вызывают ряд вопросов и обсуждений. Певица и хорошая знакомая радиоведущей Алена Кравец рассказала, что заметила на её похоронах очень много странностей.

"Норкина всегда очень следила за собой. Было видно, что у нее хороший косметолог и классный пластический хирург, поэтому и выглядела она моложе своих 52 лет. А еще был в ней какой-то мощный внутренний стержень. Она всегда говорила на эфирах по делу, прямо, со знанием предмета", — утверждает артистка.

"В последние месяцы, когда я видела Норкину, она как-то изменилась, погрустнела, старалась уйти сразу после съемок и ни с кем не общаться. Казалось, ее терзала какая-то очень личная проблема, с которой она ни с кем не делилась. Позже в прессе много писали, что она могла переживать измены мужа. Не знаю точно, но не исключаю этого. Ведь для женщины любое предательство очень болезненно. При этом сама Юля, я уверена, была человеком очень порядочным, честным, чистым и любая ложь ей казалась отвратительной", — пояснила Кравец.

"На Рублевке мои знакомые шепчутся, будто Юля могла наложить на себя руки, а дети якобы нашли ее. Не исключаю такой возможности. Я помню похороны, где вдовец все время отсутствовал и подошел всего на минуту к гробу. Он был одет в простую будничную футболку и даже не бросил горсть земли в могилу, как положено по православному обычаю. Да и сама Юля в гробу была почти по нос закрыта белым покрывалом, словно бы хотели что-то скрыть от любопытных глаз", — добавила певица.

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