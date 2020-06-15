Известная телеведущая Регина Тодоренко отметила свой 30-й день рождения. Она попросила подписчиков вместо поздравления пожертвовать деньги в благотворительный фонд помощи жертвам домашнего насилия.

Поздравить свою супругу с юбилеем решил и Влад Топалов.

"У нашей любимой мамы сегодня день рождения. Мама, мы тебя поздравляем, будь самой счастливой, самой здоровой, самой успешной, ты крутая-крутая мама, мы тебя очень любим", — написал певец в Instagram.