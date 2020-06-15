Галкин в очередной раз напомнил, кто его супруга

Максим Галкин в очередной раз "похвастался" перед поклонниками семейным своим счастьем, опубликовав в "Инстаграм" видео их с Аллой Пугачевой сада.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Один раз в год сады цветут! Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)14 Июн 2020 в 3:40 PDT

Проводя экскурсию по саду, юморист всячески подчеркивает, что это их совместное с супругой "детище":

"Спирея! Это Алла выкопала лично на Истре. Сама! Мы посадили. Сами! Руками!".

К слову, в свете последних событий и "плача тусовки" о потерянных деньгах, Максим Галкин, похоже, один из очень немногих сохраняет оптимизм и бодрость духа. И не забывает делиться ими с миром.

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