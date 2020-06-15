Ефремов прятался после ДТП в квартире любовницы

Недавно в доме в Казарменном переулке произошло одно из самых резонансных событий месяца. Там после ДТП находился актер Михаил Ефремов. Именно из этой квартиры артиста забрали на допрос.

Оказалось, что эта квартира может принадлежать его любовнице — 36-летней Дарье Белоусовой. Об этом сообщили журналисты передачи "Ты не поверишь!" на НТВ.

О девушке известно только то, что она играет в театре "Современник" и ведет очень закрытую личную жизнь. Журналисты утверждают, что именно она приезжала на место ДТП вместе с актером Сергеем Гармашем.