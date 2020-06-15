Звездные "табаки" ринулись на защиту короля эстрады

Видеоролик, снятый "СТС" для программы "В Маске шоу" — тот самый, где певец "глумится над ветеранами ВДВ", — вызвал, напомним, огромный общественный резонанс сразу после того, как был опубликован в "Инстаграм" Киркорова.

И пока оскорбленные военные требуют от артиста извинений и приглашают "пообщаться в парке Горького", а представитель Киркорова "переводит стрелки на ТК, ролик заказавший, собратья по цеху, почуяв бесплатный пиар, всячески "поддерживают короля эстрады".

Супруга шоумена Александра Реввы:

"Певец Филипп Киркоров, исполняя роль в юмористическом скетч-шоу о десантниках, хотел поднять "народный дух" во время самоизоляции".

Певица Оксана Казакова

"Артисты — люди развлекательного характера. Их не стоит воспринимать серьезно. Это видео снято ради людей, просто, чтобы их повеселить. Ничего оскорбительно я в нем не вижу".

Думается, что очередь "сочувствующих" в ближайшие пару дней будет расти, ибо для "шоубиз-тусовки" любой повод "безвозмездно, то есть даром", напомнить о себе — событие, упустить которое нельзя.

Вот несколько свежих тому примеров:

Наталья Штурм призвала "не добивать" Ефремова

Певица Любовь Успенская собирает друзей для защиты Ефремова

Флешмоб знаменитых: тему "голодающих артистов" подхватил Никас Сафронов