Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Пока мир отстаивает права чернокожих, в ЮАР насилуют и убивают женщин
Анджей Дуда считает, что ЛГБТ - идеология хуже коммунизма
Швейцарцы ищут владельца "золотой сумки", оставленной в поезде
СМИ США: Трамп роет себе яму, готовясь проводить предвыборные митинги
Новая волна протестов в США: полицией убит еще один афроамериканец
У православных христиан начался Петров пост
Федотов: Кокорин находится в хорошей форме перед возобновлением сезона
Дэниэлу Крейгу предложили $100 млн за роль Джеймса Бонда. Он отказался
Американцам спрогнозировали тотальную безработицу

Звездные "табаки" ринулись на защиту короля эстрады

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Видеоролик, снятый "СТС" для программы "В Маске шоу" — тот самый, где певец "глумится над ветеранами ВДВ", — вызвал, напомним, огромный общественный резонанс сразу после того, как был опубликован в "Инстаграм" Киркорова.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«С любых высот — в любое пекло!» #ВДВ Серия #8 Directed by @weisbergfilms Смотри все выпуски #вмаскешоу на @itsmore.tv и @tv_ctc #itsmoretv #ctc

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)28 Май 2020 в 8:32 PDT

И пока оскорбленные военные требуют от артиста извинений и приглашают "пообщаться в парке Горького", а представитель Киркорова "переводит стрелки  на ТК, ролик заказавший, собратья по цеху, почуяв бесплатный пиар, всячески "поддерживают короля эстрады".

Супруга шоумена Александра Реввы:

"Певец Филипп Киркоров, исполняя роль в юмористическом скетч-шоу о десантниках, хотел поднять "народный дух" во время самоизоляции".

Певица Оксана Казакова

"Артисты — люди развлекательного характера. Их не стоит воспринимать серьезно. Это видео снято ради людей, просто, чтобы их повеселить. Ничего оскорбительно я в нем не вижу".

Думается, что очередь "сочувствующих" в ближайшие пару дней будет расти, ибо для "шоубиз-тусовки" любой повод "безвозмездно, то есть даром", напомнить о себе — событие, упустить которое нельзя.

Вот несколько свежих тому примеров:

Наталья Штурм призвала "не добивать" Ефремова

Певица Любовь Успенская собирает друзей для защиты Ефремова

Флешмоб знаменитых: тему "голодающих артистов" подхватил Никас Сафронов

Последние материалы
Звездные "табаки" ринулись на защиту короля эстрады
Выпуск банковских карт в России, вероятно, станет платным
Главный храм Вооруженных сил "вступил в строй"
Пока мир отстаивает права чернокожих, в ЮАР насилуют и убивают женщин
Анджей Дуда считает, что ЛГБТ - идеология хуже коммунизма
Швейцарцы ищут владельца "золотой сумки", оставленной в поезде
СМИ США: Трамп роет себе яму, готовясь проводить предвыборные митинги
Новая волна протестов в США: полицией убит еще один афроамериканец
Патрушев обвиняет Запад в подрыве народного единства
У православных христиан начался Петров пост
Популярное
Российский шоу-бизнес
Друг Норкина рассказал, что стало с телеведущим после трагедии

Близкий друг семьи Норкиных Евгений Спицын рассказал, что происходит с телеведущим после смерти его супруги.

Друг Норкина рассказал, что стало с телеведущим после трагедии
Поклонники Расторгуева считают, что певец смертельно болен
Российский шоу-бизнес
Поклонники Расторгуева считают, что певец смертельно болен
Российский шоу-бизнес
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Российский шоу-бизнес
Бросивший сцену Влад Сташевский резко сменил имидж
Василий Амирджанов Патрушев обвиняет Запад в подрыве народного единства Василий Амирджанов Руслан Веснянко Донбасский тупик "нормандского формата" Руслан Веснянко Игорь Буккер Что нового мы знаем про динозавров Игорь Буккер
Комментарии
Путин рассказал об ответе России на гиперзвуковое оружие
Швейцарцы ищут владельца "золотой сумки", оставленной в поезде
В Белоруссии расскажут о фактах вмешательства во внутренние дела
Ракетный инженер и писатель-фантаст Сухинов нашел доказательства НЛО
Ведущая программы на радио "Эхо Москвы" просит прощения за фейк
Друг Лолиты Милявской рассказал о её общении с мальчиками по вызову
Путин рассказал об ответе России на гиперзвуковое оружие
Путин рассказал об ответе России на гиперзвуковое оружие
Дестабилизирует Россию сама власть
Дестабилизирует Россию сама власть
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
В штате Вашингтон создали Американскую народную республику
В штате Вашингтон создали Американскую народную республику
В штате Вашингтон создали Американскую народную республику
В штате Вашингтон создали Американскую народную республику
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Русскую девушку уволили в США за отказ преклонить колено
В США предлагают ужесточить антироссийские санкции
Соседка Ефремова утверждает, что ДТП с артистом подстроено
В штате Вашингтон создали Американскую народную республику
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ