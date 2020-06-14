Отец Жанны Фриске рассказал, что постоянно плачет из-за смерти дочери

Известной певицы Жанны Фриске нет уже пять лет. Её отец в годовщину смерти дочери заявил, что "время не лечит".

Владимир Фриске рассказал, что посещает могилу Жанны раз в месяц, а его жена делает это ежедневно. На кладбище они в основном плачут и скорбят.

Родители певицы проживают в трехэтажном доме, в котором должна была жить Жанна Фриске. Они даже не трогают вещи дочери, чтобы всегда помнить о ней.