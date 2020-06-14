Неизвестные преследуют в соцсетях Татьяну Власову и его сына, угрожая им физической расправой. Пасынок Джигарханяна узнал у одного из них, что травля их семейства кем-то тщательно спланирована и организована.

"Суть в том, что авторы гнилых комментов, появляющихся почти под каждым моим постом, на деле не являются авторами, а лишь выполняют платный заказ, понятия не имея, кому адресуют заготовленный текст — таков механизм. Пока обойдусь без упоминания конкретных аккаунтов и лиц… Но экшена никто не отменял — пусть помнят, что так и до статьи дойти можно!", — написал Степан в Instagram.