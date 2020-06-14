Сын Бари Алибасова: "Крот" сильно повредил мозг отца

Уже больше недели назад известный продюсер Бари Алибасов не выходит на связь. Он практически пропал и перестал общаться с друзьями и знакомыми.

Ситуацию объяснил его сын Бари Алибасов-младший. По его словам, отец практически каждый день находится под капельницей, чтобы восстановить его мозг от последствий "Крота".