Уже больше недели назад известный продюсер Бари Алибасов не выходит на связь. Он практически пропал и перестал общаться с друзьями и знакомыми.
Ситуацию объяснил его сын Бари Алибасов-младший. По его словам, отец практически каждый день находится под капельницей, чтобы восстановить его мозг от последствий "Крота".
"Я за его мозги опасаюсь — "Крот" сильно травмировал нервную систему. Он мне может 10 раз в час позвонить, не помня, что уже звонил", — отметил сын продюсера.
Соседка Михаила Ефремова считает, что ДТП с участием актера было подстроено из-за его высказываний и оппозиционных настроений.