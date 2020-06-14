Ранее Ксения Собчак написала в соцсетях, что рэпер Тимати "совсем рехнулся". Так она прокомментировала строки из его последнего трека.

Исполнитель не замедлил с ответом.

"А я и не думал, что тебя пробить будет так легко. Думал, ты за эти годы стала непробиваемой. Оказалось изи-изи. Я прям ждал, ну когда же? Дно пробьет, и… Строчки в треке "Хавчик" "я пилю доску", прикинь, ты приняла это в свой адрес. А я говорил про доску для серфинга, которую распилил в эфире с Ивлеевой. Совпадения какие. Ты по факту оказалась гораздо тупее, чем я думал. Сходу схавала приманку", — ответил Тимати.

"Только животное может глумиться над чужим горем. Ведь смешно, когда Костюшкин рассказывал, как его изнасиловали в детстве? Но в отличие от Регины Тодоренко, которая тысячу раз извинилась, тебе особо терять нечего, у тебя ни одного реального большого рекламного контракта нет. Если бы люди знали хотя бы 30% твоей подноготной, уверяю, Ефремов бы показался им ангелом. Не забывай, я из того времени. Я знаю", — напомнил рэпер о шутке Собчак над Костюшкиным.