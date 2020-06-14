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Поклонники Расторгуева считают, что певец смертельно болен

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

63-летний солист группы "Любэ" обеспокоил Николай Расторгуев своим внешним видом. Фотографию музыканта опубликовал Леонид Агутин.

"На снимке Николай выглядит так, будто уже долгое время борется со смертельным недугом: желтоватая кожа, изможденный вид и огромные мешки под глазами", — написал один из пользователей под фото.

"С Колей все хорошо. Это я эффектом переборщил", — пояснил Агутин.

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