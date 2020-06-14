63-летний солист группы "Любэ" обеспокоил Николай Расторгуев своим внешним видом. Фотографию музыканта опубликовал Леонид Агутин.

"На снимке Николай выглядит так, будто уже долгое время борется со смертельным недугом: желтоватая кожа, изможденный вид и огромные мешки под глазами", — написал один из пользователей под фото.

"С Колей все хорошо. Это я эффектом переборщил", — пояснил Агутин.