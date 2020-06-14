Режиссер Марюс Вайсберг, который выступил автором скандального ролика с участием Филиппа Киркорова, объяснился перед десантниками.
"Если над кем-то Филипп и смеялся, то только над собой. Там же прослеживается и самоирония сценаристов, про которых Филипп много раз упомянул: "Сценаристы какие-то сумасшедшие! Что это за бред?" Надо легче относиться ко всему, у нас страсти уже накалены до маразма", — утверждает режиссер.
Вайсберг отметил, что предъявлять обвинения Киркорову странно, поскольку он выступил только актером.
Соседка Михаила Ефремова считает, что ДТП с участием актера было подстроено из-за его высказываний и оппозиционных настроений.