Многие высказывают мнение, что Михаилу Ефремову удастся избежать наказания за непреднамеренное убийство благодаря своему статусу "известного и талантливого актера".

Однако адвокат Андрей Князев считает, что артисту всё-таки светит срок.

"То, что человек злоупотребляет, будет написано. То, что имеет психопатические черты или еще какие-то, — они не исключают вменяемости. Если ты пьешь, это не значит, что ты не соображаешь, что такое хорошо, а что такое — плохо", — пояснил правозащитник.

"Так как преступление совершено по неосторожности, а человек признал свою вину, избрание домашнего ареста до суда — нормальная практика", — добавил Князев.