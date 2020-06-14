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Адвокат оценил шансы Ефремова "откосить от тюрьмы"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Многие высказывают мнение, что Михаилу Ефремову удастся избежать наказания за непреднамеренное убийство благодаря своему статусу "известного и талантливого актера".

Однако адвокат Андрей Князев считает, что артисту всё-таки светит срок.

"То, что человек злоупотребляет, будет написано. То, что имеет психопатические черты или еще какие-то, — они не исключают вменяемости. Если ты пьешь, это не значит, что ты не соображаешь, что такое хорошо, а что такое — плохо", — пояснил правозащитник.

"Так как преступление совершено по неосторожности, а человек признал свою вину, избрание домашнего ареста до суда — нормальная практика", — добавил Князев.

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