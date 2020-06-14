Близкий друг семьи Норкиных Евгений Спицын рассказал, что происходит с телеведущим после смерти его супруги. По его словам, Андрей Норкин уже вернулся к работе.
"Андрей вернулся к работе, готовится к новому эфиру, завтра будет на съёмках", — утверждает товарищ телеведущего.
"Вероятно, Когда начнутся каникулы, он с родными уедет в Крым, в Коктебель. Там они всегда отдыхали вместе с Юлей… Это был их традиционный отдых, за границу они не ездили. В Крыму они всегда два месяца отдыхали, купались, загорали, наслаждались жизнью. Андрей любил в Крыму отмечать день рождения", — добавил Спицын.
Соседка Михаила Ефремова считает, что ДТП с участием актера было подстроено из-за его высказываний и оппозиционных настроений.