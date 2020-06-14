Друг Норкина рассказал, что стало с телеведущим после трагедии

Близкий друг семьи Норкиных Евгений Спицын рассказал, что происходит с телеведущим после смерти его супруги. По его словам, Андрей Норкин уже вернулся к работе.

"Андрей вернулся к работе, готовится к новому эфиру, завтра будет на съёмках", — утверждает товарищ телеведущего.