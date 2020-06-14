Надежда Бабкина, Владимир Винокур и Лев Лещенко не горят желанием помогать Михаилу Ефремову, который содержится на домашнем аресте из-за непреднамеренного убийства.

Об этом сообщил эксперт комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян.

"Успел поговорить с некоторыми артистами, и они несколько ошарашены такими заявлениями Успенской. У них совершенно иная позиция по этому делу и они считают, что все должен решать суд, а не какие-то петиции артистов. Я считаю, что каждый артист в состоянии сам решить кого ему поддерживать, а не ставить подписи под коллективными письмами. По такой логике получается, что любого артиста, который оступится, должны только лечить, а не судить", — утверждает Манукян.