Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ

Филипп Киркоров сделал большую ошибку, примерив образ десантника-гея и высмеяв бойцов ВДВ на всю страну. Против певца ополчились действующие десантники и ветераны воздушно-десантных войск.

"Ветераны боевых действий — ветераны ВДВ полностью поддерживают позицию генерала Владимира Шаманова и считают, что высказывания Киркорова являются недопустимыми, циничными и не мужскими. Мы требуем от Киркорова удалить все видеоролики из социальных сетей, а также рекомендуем Министерству культуры РФ дать оценку "творчеству" Киркорова", — сказано в петиции, которую подписали герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин, полковники Виктор Юрьев и Юрий Беляцкий, и многие другие.

Также Киркорова позвали на День ВДВ в Парк Горького для "откровенного разговора".