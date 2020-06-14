С Собчак разорвали контракт из-за высмеивания Костюшкина

Популярный бренд современной косметики Mixit сообщил, что разрывает контракт с Ксенией Собчак из-за её недавнего высказывания в адрес Стаса Костюшкина.

Напомним, телеведущая посмеялась над тем, что певец стал жертвой насилия в детстве.