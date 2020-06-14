Популярный бренд современной косметики Mixit сообщил, что разрывает контракт с Ксенией Собчак из-за её недавнего высказывания в адрес Стаса Костюшкина.
Напомним, телеведущая посмеялась над тем, что певец стал жертвой насилия в детстве.
"В философии бренда Mixit — только добрые дела и положительные эмоции, мы не можем разделить неоднозначные высказывания Ксении Собчак, в связи с этим мы заканчиваем наше сотрудничество", — сообщили представители Mixit в Instagram.
Соседка Михаила Ефремова считает, что ДТП с участием актера было подстроено из-за его высказываний и оппозиционных настроений.