Адвокат Ефремова ищет родственников Сергея Захарова в Рязанской области

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев продолжает поиск родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова. Сейчас правозащитник находится в Рязанской области.

Об этом он сам написал в Instagram.

"И вновь пришлось проехать более 800 км по Рязанской области в поисках родственников для того, чтобы выразить соболезнование и оказать материальную поддержку семье погибшего С. Захарова в ДТП", — сообщил адвокат.

По словам Пашаев, его поездка ещё не оправдалась, поскольку ему не удалось найти близких Захарова.