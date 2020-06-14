Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев продолжает поиск родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова. Сейчас правозащитник находится в Рязанской области.
Об этом он сам написал в Instagram.
"И вновь пришлось проехать более 800 км по Рязанской области в поисках родственников для того, чтобы выразить соболезнование и оказать материальную поддержку семье погибшего С. Захарова в ДТП", — сообщил адвокат.
По словам Пашаев, его поездка ещё не оправдалась, поскольку ему не удалось найти близких Захарова.
Соседка Михаила Ефремова считает, что ДТП с участием актера было подстроено из-за его высказываний и оппозиционных настроений.