После скандальной истории с высказыванием о "бедственном" положении российских артистов продюсер Иосиф Пригожин решил рассказать о своем имуществе.

"Я живу в доме многоквартирном, у меня нет загородного дома. В этом году я, наверное, не смогу воспользоваться в Швейцарии дачей своей. Какое у меня место на Женевском озере, фантастическое! Оно на 99% дешевле того, что предлагает сегодня Москва согласно нашему статусу и уровню", — утверждает Пригожин.

"Я богат, в принципе, очень тем, что у меня прекрасная жена. Я богат тем, что у меня есть дети прекрасные. У государства был фонд благосостояния. Я как управляющий компании Валерии всегда создавал депозит, как минимум, с расчётом на полгода-год", — добавил продюсер.