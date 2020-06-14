Телеканал Nickelodeon сделал Губку Боба геем

Телеканал Nickelodeon решил поддержать празднование Pride Month (месяца защиты сексуальных меньшинств) и опубликовал трех своих персонажей, которые являются представителями ЛГБТ.

В список героев, которые стали геями, попал и главный персонаж мультсериала "Губка Боб квадратные штаны".

Пользователи соцсетей не удивились, поскольку в мультсериале можно было увидеть намеки на нетрадиционную ориентацию Губки Боба. В одной из серий он вместе со своим другом Патриком воспитывал брошенного гребешка в качестве семейной пары.