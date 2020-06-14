Погибший Сергей Захаров из-за пьяной езды Михаила Ефремова на самом деле спас грешную душу актера.

С таким абсурдным заявлением выступила телеведущая Виктория Боня.

"Я посмотрела на него: он такой светлый! Посмотрела на Ефремова и поняла, что человек просто умирает… Он пришел в этот мир, прожил свою жизнь, подарил своим детям жизни и ушел, спасая душу такого, как Ефремов", — пояснила девушка.