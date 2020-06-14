Бросивший сцену Влад Сташевский резко сменил имидж

Ушедший с большой сцены певец Влад Сташевский уже довольно долгое время ведет закрытый образ жизни и не так часто появляется на публике. Последнее выступление артиста прошло на съемках шоу "Сегодня вечером", где Сташевский спел песню "Позови меня в ночи" и побеседовал с гостями. Об этом пишет "7days.ru".

Так, многие были поражены изменившейся внешностью певца: он обрезал длинные волосы, выбрил виски и отрастил небольшую бороду.