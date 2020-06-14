Певица Наталья Штурм опубликовала обратилась к звездному адвокату Александру Добровинскому, который будет представлять семью курьера Сергея Захарова, ставшего жертвой смертельной аварии с участием Михаила Ефремова.
Так, она посоветовала адвокату руководствоваться здравым смыслом и не "добивать" Ефремова, который еще может помочь потерпевшей стороне. По ее словам, погибший действительно был замечательным человеком, однако его больше нет, а семья нуждается в средствах, которые ей может предоставить Ефремов.
"Это не гуманизм. Это здравый смысл — Михаил должен этой семье. Не милуйте, но и не добивайте", — написала Штурм в своем Instagram.
Соседка Михаила Ефремова считает, что ДТП с участием актера было подстроено из-за его высказываний и оппозиционных настроений.