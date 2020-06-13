Актера Михаила Ефремова нельзя приравнивать к убийцам. С таким заявлением выступил вице-президент "Роснефти" Михаил Леонтьев.

Он также назвал людей, осуждающих актера, "уродами".

"Ужасная гибель очень хорошего человека Сергея Захарова. Царствие ему Небесное. Ужасно, что Мишка сделал. Но какой он убийца? Мишка убийца? Он вообще не соображал, что делает. Я никого не хочу оправдывать", — отметил Леонтьев.