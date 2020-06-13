Бывший командир ВДВ призвал Киркорова извиниться

Филипп Киркоров должен извиниться перед бойцами ВДВ за видео, в котором он высмеивает военнослужащих этого рода войск. Также певца призвали удалить это видео со всех площадок.

С соответствующим обращением в адрес исполнителя выступил глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов.