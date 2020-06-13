Филипп Киркоров должен извиниться перед бойцами ВДВ за видео, в котором он высмеивает военнослужащих этого рода войск. Также певца призвали удалить это видео со всех площадок.
С соответствующим обращением в адрес исполнителя выступил глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов.
"Я хочу сказать Филиппу Киркорову, что есть в России поговорка: не буди лихо, пока оно тихо. Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников — тельняшку и берет… Моя вам рекомендация: извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага", — предупредил Шаманов.
Если Михаил Ефремов попадет в колонию, то его не будут заставлять тяжело работать из-за возраста.