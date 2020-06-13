Соседка Михаила Ефремова считает, что ДТП с участием актера было подстроено из-за его высказываний и оппозиционных настроений.

"Все это спровоцировано, это все неправда! Его так долго травили, я абсолютно уверена, что все это очень долго готовили и, как видите, успешно провели. Оппозиционные высказывания Михаила Олеговича никогда бы ему не простили, и он это понимал, ведь он уже не мальчик", — сообщила соседка артиста.

"Нападать будут теперь на него все, кому это выгодно! Вот эта история всколыхнет общество, по крайней мере людей, которым небезразлична Россия. Поверьте, многие понимают, о чем идет речь, и они не позволят Михаилу Олеговичу погибнуть в этих 12 годах заключения", — добавила женщина.