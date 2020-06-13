Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова уличила журналистов одного из интернет-порталов во лжи. Недавно они написали, что она якобы приобрела новый плащ Burberry за 15 тысяч рублей.
По словам Брухуновой, за такие деньги можно купить только "пряжку с манжета".
"Эта самая смешная статья за последнее время! Хотела бы я такой плащ за 15 тысяч. Разве, что пряжку с манжета. Кто сочиняет такие статейки?! Хоть бы на сайт бренда заглянули, чтобы ознакомиться с ценовым сегментом", — объяснила супруга юмориста.
Если Михаил Ефремов попадет в колонию, то его не будут заставлять тяжело работать из-за возраста.