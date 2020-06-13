Молодая жена Петросяна уличила журналистов во лжи

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова уличила журналистов одного из интернет-порталов во лжи. Недавно они написали, что она якобы приобрела новый плащ Burberry за 15 тысяч рублей.

По словам Брухуновой, за такие деньги можно купить только "пряжку с манжета".