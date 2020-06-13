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Дочь Ефремова хочет вернуться домой, "где отец никого не убивал"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария до сих пор находится в шоковом состоянии от произошедшего с её отцом. Она рассказала, что хотела бы вернуться назад и предупредить отца об опасности.

"Разум оказался в уязвимом положении, и я не смогла отвлечься от не самых хороших мыслей, — но сейчас я это контролирую. У меня есть нехорошая привычка заглушать эмоции. Так что я не могу точно сказать, как себя чувствую. Такое ощущение, что все это происходит не со мной и не существует за пределами мобильного телефона. Хочется вернуться домой, где мой отец никого не убивал, где я спокойно веду блог и учусь. Но дома уже нет. И не будет", — пояснила Анна-Мария.

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