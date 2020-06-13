Пригожин поинтересовался, почему у Ефремова не забрали права

Известный продюсер Иосиф Пригожин считает, что штрафы за вождение в пьяном виде должны быть "миллионные". Так он прокомментировал инцидент с участием актера Михаила Ефремова.

"Можно сделать какие-то скидки на какие-то вещи, но нельзя оправдать пьянство за рулем. Я считаю, что штрафы должны быть миллионные", — пояснил продюсер.

Также Пригожин поинтересовался, почему у Ефремова не отобрали права на вождение после смертельного ДТП.