Телеведущая Ксения Собчак опубликовала очередной выпуск своего шоу "Осторожно, новости", в котором нелепо высмеяла жертв педофилов. В частности шутка была адресована Стасу Костюшкину, который недавно признался, что подвергался в детстве сексуальному насилию.
"Фу быть такими. Ок, шутки на грани мы сами любим, но над педофилией и случаем Стаса Костюшкина к чему глумление? Ксения, у вас сын растёт, помните? Или ваша кровь в его жилах — оберег от неадекватных людей?", — прокомментировал выходку Собчак Telegram-канал "Модные хроники Злой Киски".
Если Михаил Ефремов попадет в колонию, то его не будут заставлять тяжело работать из-за возраста.