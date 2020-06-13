Собчак пошутила над жертвами педофилов

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала очередной выпуск своего шоу "Осторожно, новости", в котором нелепо высмеяла жертв педофилов. В частности шутка была адресована Стасу Костюшкину, который недавно признался, что подвергался в детстве сексуальному насилию.