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Адвокат: защита Ефремова будет настаивать на его невменяемости

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Известный адвокат Леонид Ольшанский считает, что защита Михаила Ефремова применит тактику, при которой будет доказана невменяемость актера. Тогда артисту полностью удастся избежать наказания. В самом негативном исходе его ждет колония-поселение.

"Раз он такой наркоман и алкоголик, значит, я бы, как адвокат, двигал бы какую линию? Да он был не в себе, псих он. Давайте-ка его в Кащенко, в Ганнушкина, в Сербского затолкнем на экспертизу. Кроме того, думаю, борьба будет вестись за колонию-поселение. Это можно у бабушки какой-нибудь снять комнату или даже домик, в том поселке, где вот эта колония-поселение находится, одежда любая, деньги, жена-любовница может приезжать", — утверждает правозащитник.

"В случае с Ефремовым это деяние, совершенное по неосторожности. Он не имел права садиться пьяным за руль, проявил преступную небрежность, халатность, но умысла убить не имел. В таких случаях, если человек не убежал с места происшествия, то его оставляют под домашним арестом", — объяснил Ольшанский.

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