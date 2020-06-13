Российская певица Наталья Штурм полностью поддерживает слова Михаила Ефремова о нежелании жить.

"Многие из нас не знают как дальше жить. Хотя видимых причин вроде и нету… Но у Михаила Ефремова есть эта причина, она не надумана, она беспощадна реальна", — написала Штурм.