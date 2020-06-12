Полицейский проверил, как Михаил Ефремов соблюдает домашний арест

В квартиру Михаила Ефремова в Плотниковом переулке, где актер отбывает домашний арест, 12 июня приходил сотрудник полиции.

Правоохранитель должен был проверить соблюдение артистом домашнего ареста. Напомним, что Ефремову запрещено использовать электронные средства связи, чтобы общаться с друзьями и знакомыми. Следствие разрешило поддерживать ему контакты только с врачами и следователями.

Накануне актер пять часов провел на допросе, а в это время в его квартире находилась Рената Литвинова.