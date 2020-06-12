Проблема Михаила Ефремова с алкоголем начались ещё в молодости. Тогда актер возле театра "Современник" бил автомобили.

Об этом рассказал Александр Ширвиндт.

"Когда мы были помоложе, то пили много. Олега Николаевича Ефремова и Михаила Михайловича Козакова, людей дикого темперамента, особенно в состояния опьянения, обуздать не могли. Единственным, кого эти два персонажа слушались в период запоя, был я. И мне звонили из театра "Современник“ неожиданно, часа в два ночи, и говорили: "Пожалуйста, если нетрудно, подъезжайте. Олег Николаевич…“ Я даже не дослушивал, что с Олегом Николаевичем, и перся. В это время великого Ефремова держали несколько человек", - пояснил Ширвиндт.