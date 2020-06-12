Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Луганске репетируют парад Победы
Жена Владимира Зеленского заразилась коронавирусом
Путин: большинство жителей РФ поддерживают поправки в Конституцию
Путин: медработники достойны самых высоких наград
Подполковник ФСИН рассказал о будущем Ефремова в тюрьме
Владимир Путин поздравил россиян с Днем России
Американский посол поздравил россиян от имени Трампа
Шэрон Стоун пережила удар молнии
В ближайшие месяцы Израиль распространит свой суверенитет

Ширвиндт рассказал, как Ефремов пьяным бил машины

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Проблема Михаила Ефремова с алкоголем начались ещё в молодости. Тогда актер возле театра "Современник" бил автомобили.

Об этом рассказал Александр Ширвиндт.

"Когда мы были помоложе, то пили много. Олега Николаевича Ефремова и Михаила Михайловича Козакова, людей дикого темперамента, особенно в состояния опьянения, обуздать не могли. Единственным, кого эти два персонажа слушались в период запоя, был я. И мне звонили из театра "Современник“ неожиданно, часа в два ночи, и говорили: "Пожалуйста, если нетрудно, подъезжайте. Олег Николаевич…“ Я даже не дослушивал, что с Олегом Николаевичем, и перся. В это время великого Ефремова держали несколько человек", - пояснил Ширвиндт.

Последние материалы
"100 миллионов": адвокат назвал способ избежать тюрьмы Ефремову
Путин: медработники достойны самых высоких наград
Армен Джигарханян выписан из больницы
Подполковник ФСИН рассказал о будущем Ефремова в тюрьме
Владимир Путин поздравил россиян с Днем России
Американский посол поздравил россиян от имени Трампа
Шэрон Стоун пережила удар молнии
В ближайшие месяцы Израиль распространит свой суверенитет
"Ты убийца": Блогер Давидыч обратился к Ефремову
Россиянам советуют ехать на отдых в Крым
Популярное
Новости полиции и криминала
Ефремова увезли из дома: он нарушил условия ареста

Актёр Михаил Ефремов покинул свою квартиру в сопровождении сотрудников ФСИН.

Ефремова увезли из дома: он нарушил условия ареста
Зачем Лавров лично едет в Белоруссию, рассказал политолог
Новости Белоруссии
Зачем Лавров лично едет в Белоруссию, рассказал политолог
Прибалтика
Латвия поняла: шутки кончились - Россия "забрала" грузовой транзит
Экономика и бизнес
Транзит потерян: в Латвии думают, как заинтересовать Россию
Игорь Буккер Что нового мы знаем про динозавров Игорь Буккер Василий Амирджанов Пьяные гастроли Ефремова можно было остановить Василий Амирджанов Рустем Сафронов В США грядут перемены после протестной волны Рустем Сафронов
Комментарии
Блогер Диденко рассказала, как заработала на смерти мужа
В ближайшие месяцы Израиль распространит свой суверенитет
В ООН рассказали, кто атаковал саудовские НПЗ
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Ефремова увезли из дома: он нарушил условия ареста
Аркадий Мамонтов: в геноме коронавируса нашли белок человека
Дестабилизирует Россию сама власть
Пьяные гастроли Ефремова можно было остановить
Дестабилизирует Россию сама власть
Пушков объяснил, почему Зеленского не позвали на парад Победы
Пьяные гастроли Ефремова можно было остановить
Политолог рассказал, кто приедет на парад Победы в Россию
Пьяные гастроли Ефремова можно было остановить
Политолог рассказал, кто приедет на парад Победы в Россию
Главы государств поздравляют Путина с Днем России
Пьяные гастроли Ефремова можно было остановить
Транзит потерян: в Латвии думают, как заинтересовать Россию
Политолог рассказал, кто приедет на парад Победы в Россию
"Лоскутное одеяло": Баранов о противоречиях в новой Конституции
Блогер Диденко рассказала, как заработала на смерти мужа
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ