"100 миллионов": адвокат назвал способ избежать тюрьмы Ефремову

После смерти Сергея Захарова актер Михаил Ефремов, виновный в его смерти, даже не пытался связаться с родственниками погибшего.

Адвокат Павел Лешун утверждает, что таким образом артист допускает большую ошибку. По мнению правозащитника, если бы Ефремов финансово поучаствовал в похоронах водителя, то мог рассчитывать на смягчение приговора.