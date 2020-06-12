После смерти Сергея Захарова актер Михаил Ефремов, виновный в его смерти, даже не пытался связаться с родственниками погибшего.
Адвокат Павел Лешун утверждает, что таким образом артист допускает большую ошибку. По мнению правозащитника, если бы Ефремов финансово поучаствовал в похоронах водителя, то мог рассчитывать на смягчение приговора.
"На мой взгляд сейчас, когда вокруг этой истории горячо, Михаил Ефремов мог бы найти для компенсации 50 миллионов рублей. Даже если эти деньги пришлось бы где-то занять. А уже перед самим судебным процессом перевести Захаровым еще 50 млн. И зафиксировать все это документально, конечно. Итого речь идет о сумме в 100 млн рублей. Раскаяние нужно подтверждать не только словами, но и реальными делами", — объяснил Лешун.
Актёр Михаил Ефремов покинул свою квартиру в сопровождении сотрудников ФСИН.