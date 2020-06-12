Армен Джигарханян выписан из больницы

Ранее в СМИ появилась информация о том, что актер Армен Джигарханян перенес инсульт и был госпитализирован. Позже эти сообщения частично опровергли. Оказалось, что артист действительно был госпитализирован, но это была плановая госпитализация.