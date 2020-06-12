Ранее в СМИ появилась информация о том, что актер Армен Джигарханян перенес инсульт и был госпитализирован. Позже эти сообщения частично опровергли. Оказалось, что артист действительно был госпитализирован, но это была плановая госпитализация.
"Все в порядке, Армен Борисович уже дома, его выписали. Он был на обследовании, его там хорошо подлечили. Настроение хорошее, чувствует себя хорошо, как погода наладится, будем планировать выезд за город", — сообщил друг актера Артур Согомогян.
Актёр Михаил Ефремов покинул свою квартиру в сопровождении сотрудников ФСИН.