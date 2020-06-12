Подполковник ФСИН рассказал о будущем Ефремова в тюрьме

Если Михаил Ефремов попадет в колонию, то его не будут заставлять тяжело работать из-за возраста.

Об этом рассказал подполковник ФСИН в запасе Игорь Шутко.