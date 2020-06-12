Если Михаил Ефремов попадет в колонию, то его не будут заставлять тяжело работать из-за возраста.
Об этом рассказал подполковник ФСИН в запасе Игорь Шутко.
"Это не богемный ресторан, но все необходимое для нормального поддержания здоровья и сил в рацион включено", — сообщил Шутко.
"Если начнет себя с людьми вести неправильно, "сотоварищи" могут, конечно, пару раз его в парашу головой окунуть, чтоб понимал, где находится", — добавил подполковник.
Актёр Михаил Ефремов покинул свою квартиру в сопровождении сотрудников ФСИН.