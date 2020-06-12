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Шэрон Стоун пережила удар молнии

Шоу-бизнес » Зарубежный

Известная актриса Шэрон Стоун рассказала, что в детстве перенесла удар молнии.

Она утверждает, что набирала воду в утюг и держалась за металлический кран. В этот момент молния ударила в колодец, который отвечал за водоснабжение в доме и актриса ощутила мощный удар.

"Меня тряхнуло. Ничего себе! Это действительно был кошмар. Меня швырнуло через всю кухню, я ударилась об холодильник. Я была в таком странном состоянии… просто не знаю, как описать. Безумном. ЭКГ показал, что у меня в теле много электричества", — сообщила артистка.

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