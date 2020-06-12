Шэрон Стоун пережила удар молнии

Известная актриса Шэрон Стоун рассказала, что в детстве перенесла удар молнии.

Она утверждает, что набирала воду в утюг и держалась за металлический кран. В этот момент молния ударила в колодец, который отвечал за водоснабжение в доме и актриса ощутила мощный удар.